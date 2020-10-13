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Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17-22 Ekim'de İstanbul'da yapacağı hazırlık kampına davet edilen oyuncular açıklandı.

AA13 Ekim 2020 Salı 15:43 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:43
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Taha Cevahir (Trabzonspor)

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Atalay Yıldırım (Galatasaray), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray)

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