19 yaşındaki Furkan Metin, Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezi oldu

DHA 30 Aralık 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:54

İlk 13 maçta 11 kez yedek soyunan genç futbolcu, kırmızı-lacivertli takımın çıkışa geçtiği son 5 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı. Furkan, tecrübeli sağ bek Rıdvan'ın Manisa FK deplasmanında kırmızı kart görmesinin ardından formayı bırakmadı.

Sırasıyla Ankaragücü, Yılport Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor randevularında teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran 19 yaşındaki futbolcu hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla alkış topladı. Son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Boluspor maçında Ahmet Dereli'ye asist yapan Furkan, ilk 11'deki yerini sağlama aldı.