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1907 Fenerbahçe Derneği, Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye takımına sponspor oldu

1907 Fenerbahçe Derneği, İstanbul Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu...

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1907 Fenerbahçe Derneği Tekerlekli Sandalye Basketbol  Süper Ligi'nde mücadele eden İstanbul Engelli Yıldızlar takımının isim sponsoru  oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine,  Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu  Başkanı Ruşen Çetin, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı  Gönenç Gürkaynak, İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Murat Kemal  Yüksel, sarı-lacivertli yöneticiler, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı  Başantrenörü Zeljko Obradovic, tekerlekli sandalye basketbol takımının  başantrenörü Can Aksu ve sporcular katıldı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde İstanbul ekibi, yeni sezonda 1907  Fenerbahçe Engelli Yıldızlar adıyla mücadele edecek.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, iş  birliğinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Derneğimiz, kulüpler ve  milli takımlar düzeyinde önemli başarılar kazanılan engelli sporlarını uzun  zamandır takip ediyordu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin köklü  kulüplerinde İstanbul Engelli Yıldızlar'ın isim sponsoru olduk. Kulübün  renklerinin sarı-lacivert olması bizi heyecanlandırdı ve iş birliğimizi  hızlandırdı. Bu yüzden sarı-lacivert çubuklu formanın lige olan ilgiyi  artıracağına inanıyoruz. Umarım, yurt içi ve yurt dışında katıldıkları  organizasyonlarda başarılı olurlar." diye konuştu.

Gürkaynak: "Fenerbahçe taraftarı maçlarımıza gelsin"

İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Onursal Başkanı Gönenç  Gürkaynak, Fenerbahçe Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol branşı açması  gerektiğini aktararak, "Biliyorsunuz Galatasaray ve Beşiktaş'ın tekerlekli  sandalye basketbol branşları var. Fenerbahçe'nin branşının olmaması üzüntü  vericiydi. Yeni yönetim bu yanlıştan döndü. 1907 Fenerrbahçe Derneğine buna  vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarı maçlarımıza gelsin."  şeklinde konuştu.

İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Murat Kemal Yüksel, 1  aydır bu proje için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Şu anda proje  gerçekleştiği için çok heyecanlıyız. 15 yıl önce böyle bir hayalimiz vardı ama  şimdi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

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