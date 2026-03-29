1920 Koşusu'na son 1 hafta

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.

1920 KOŞUSU, TRT SPOR YILDIZ'DAN CANLI YAYINLANACAK.

Büyük yarışa 7 gün kala onaylanan başvuru sayısı 1000'i geçti. Uluslararası önemli atletlerin yer alacağı 1920 Koşusu'nda milli sporcular da madalya için ter dökecek.

Yarışta genel klasman dışında, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş kategorileri de yer alacak. Genel klasmanda hem kadınlar hem erkeklerde birincilere 100'er bin, ikincilere 75'er bin, üçüncülere ise 50'şer bin Türk lirası para ödülü takdim edilecek. Yaş gruplarının birincilerine 15'er, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin Türk lirası para ödülü verilecek.

Başarılı sporculara ayrıca sponsorların ürünlerinden de hediye edilecek.

KAYIT İÇİN SON 5 GÜN

1920 Koşusu için kayıtların kapanmasına 5 gün kaldı.

Geç kayıt döneminin devam ettiği ve çok az kontenjanın kaldığı etkinlikte sporcular 2 Nisan Perşembe gününün sonuna kadar kayıt olabilecek.



Atletler "1920kosusu.com" üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.