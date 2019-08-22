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1963 parçadan Batalla heykeli

Bursaspor'un şampiyonluk kadrosunda yer alan Pablo Martin Batalla ile taraftarları temsil eden timsah figürünün, kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parçadan oluşan çelik heykeli yapıldı.

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Kulübün eski yöneticisi avukat Hakan Dinçtürk ile metal üzerine faaliyet gösteren atölye sahibi arkadaşı Rıdvan Sevim, yeşil-beyazlı formayla 249 maça çıkan, takımın 2009-2010 sezonu şampiyonluğundaki en önemli pay sahiplerinden olan ve uzun süre kaptanlık da yapan Batalla'yı bir heykelle ölümsüzleştirmek istedi.
 
Bunun üzerine çalışmalara başlayan ikili, konuyu sosyal medya üzerinden Bursasporlu taraftarlarla paylaştı.
 
Taraftarların görüşleri doğrultusunda, Batalla'nın şampiyonluk maçında Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevincinin ve yeşil-beyazlı taraftarları temsilen ona doğru koşan bir timsahın tasvir edilmesine karar verildi.
 
Anadolu Ajansının "gol sevinci" fotoğrafı
 
Atölyesinde 12 kişilik ekibiyle çalışmalara başlayan Sevim, 5 ay süren modelleme çalışmalarının ardından üretime geçti. Modelleme aşamasında, Arjantinli futbolcunun 16 Mayıs 2010'da Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaşadığı sevinci gösteren ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilen fotoğrafından yararlanıldı.
 
Kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parça olarak tasarlanan heykelde bin 200 kilogram paslanmaz çelik kullanıldı.
 
Batalla'nın bire bir ölçülerinde 1,70 metre boyunda yapılan heykelin göğüs kısmında istenildiği zaman değiştirilebilen bir reklam alanı da bulunuyor. Buraya alınacak reklamlarla Bursaspor'a gelir sağlanması planlanıyor.
 
 
Heykel, Batalla ile taraftarları temsil eden timsahın gol sevinci kucaklaşmak için birbirlerine koştukları görüntüsünü oluşturacak şekilde karşılıklı olarak yerleştirilecek. Söz konusu heykelin, taraftarlarla yapılacak anketten çıkacak sonuca göre, Batalla'nın katıldığı bir programla, şehir merkezinde kalabalık bir bölgeye dikilmesi düşünülüyor.
 
Şampiyon kadroyu heykelin açılışında bir araya getirecekler
 
Hakan Dinçtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batalla'nın Bursa ve Bursaspor için çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.
 
Batalla'nın hem karakter olarak hem de futbol zekası olarak çok özel bir insan olduğunu belirten Dinçtürk, "Batalla'yı bizler yaşadık, gördük. Bundan 15-20 sene sonra gelecek olan yeni nesillerin bu futbolcuyu unutmaması gerektiğini düşündüm. İşin içinde biraz da vefa duygusu vardı." dedi.
 
Dinçtürk, en büyük üzüntülerinden birinin, Batalla'nın jübile yapılmadan Bursa'dan gönderilmesi olduğunu anlattı.
 
Arjantinli yıldızın jübileyi hak eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Dinçtürk, "Bu eser Bursa şehrine, Bursa halkına ait bir eser. Bu heykelin şehrin neresinde sergileneceği konusu da bizim haddimiz değil. Buna da halkımız karar verecek. Bununla ilgili olarak da camiamızdan, şehrimizde yaşayan insanlardan görüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
Heykelle Bursaspor Kulübüne katkı sağlamak için göğüs kısmında reklam için alan bıraktıklarını dile getiren Dinçtürk, şunları aktardı:
 
"Heykelin açılışında Allah imkan verirse 2009-2010 sezonu şampiyonluk kadromuzu Bursa'ya toplayıp hem heykelin açılışını hep beraber yapmak hem de Pablo'ya da bir jübile anlamı taşıyacak şekilde stadımızda taraftarımıza açık Bursaspor takımıyla eski şampiyon takımın birlikte oynamış oldukları bir ambiyans yaratmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
 
"Defalarca Batalla'nın o anki duruşunu yansıtmaya çalıştık"
 
Rıdvan Sevim ise heykeli yapma sürecinin kolay olmadığını belirtti.
 
Sadece modelleme aşamasının 5 ay sürdüğünü, ardından imalata başladıklarını söyleyen Sevim, şunları kaydetti:
 
"Bunu üretirken her açıdan o havayı vermek gerekiyordu. Sadece bir obje yaptınız, hazırladınız bitti değil. O ambiyansı yaşamak gerekiyor. Defalarca Batalla'nın o anki duruşunu yansıtmaya çalıştık. Bu da keyif veren bir tarafıydı. İşin içine timsah da girince daha bir renk kazandı. Dolayısıyla bizim için 1963 parçadan oluşması çok önemliydi. Ona dikkat ettik. Tabii bizi biraz zorladı bu ama Bursa sonunda böyle güzel bir esere kavuştu. Temennimiz bunu güzel bir yerde, halkın, her kesimden herkesin dokunabileceği, belki de yanında fotoğraf çektirebileceği bir yerde sergilemek."

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