'1976 ruhu canlandı'

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında futbolcularını tek tek kutladı. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, Karaman da teşekkür konuşması yaptı. Bordo-Mavili ekibin çalıştırıcısı şunları söyledi: “Sıkıntılı günler geçirdiğimiz bir dönemde, Fenerbahçe gibi önemli bir rakibe karşı alkışlanacak bir zafer kazandınız. Hepinizi kutluyorum. Camiamıza büyük bir mutluluk yaşattınız.”

ELİNİZE SÜPER BİR FIRSAT GEÇTİ

“Bu takım ilk kez 1975-76 sezonunda şampiyon oldu ve Türk futbolunda bir devrim başlattı. Sizler de bu galibiyetle yeni bir başlangıca imza attınız. Değerli bir galibiyet aldınzı. Ancak bir maç kazanmakla iş bitmiyor. Nasıl ağabeyleriniz Türk futboluna damga vurduysa, şimdi sizin elinize de bir fırsat geçti. Bu galibiyetin devamı gelsin. Bu sezon olmasa da gelecek sezon bu takım şampiyon olabilir. Yeterki içinizde 1976 ruhunu yaşayın ve maçlarda da bunu yaşatın.”