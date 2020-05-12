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Spor

19'luk stoper için Süper Lig'in devleri yarışıyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkacar'ı transfer etmek için Süper Lig'de mücadele eden 7 kulüp sıraya girdi.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:02
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Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen 19 yaşındaki savunmacıyla son dönemende Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada görev alan Cenk'e yurtdışından da talipler olduğu belirtildi.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki defans oyuncusu için Belçika, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı kaydedildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor formasını terletti. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, kulübün menfaatleri doğrultusunda Cenk'in sürekli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

Uzmanlardan kuaför ve berberlerde 30 dakikadan fazla kalmayın uyarısı

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