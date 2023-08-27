Bu sezon ardı ardına önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da hedefte artık stoper ve 6 numara transferi var. Nicolas Dominguz, Ndombele ve Veratti derken gündeme bu kez Fransa'dan genç, gelecek vadeden bir isim geldi.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euro artı bonuslarla 15 milyon euro beklentisi var.

İKİ AVRUPA DEVİ DE İSTİYOR

Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir.

HABIB DIARRA KİMDİR?

2 sezon önce Strasbourg ile A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Fransa alt yaş gruplarında 11 kez milli olan genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi. Asıl mevkisi 6 numara olan Diarra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.