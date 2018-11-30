2 gol 1 asist yapan Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi.

Sarpsborg karşısında attığı iki gol ve yaptığı 1 asiste geri dönüşün mimarı olan Lens'in performansını UEFA da göz ardı etmedi. Hollandalı yıldız, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'den Olivier Giroud ve Sporting'den Bruno Fernandes ile birlikte haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Oylama, UEFA'nın resmi internet sitesinde başladı.