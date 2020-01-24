2 gol VAR'dan döndü, Gençler tek golle kazandı

24.01.2020 22:20 - Güncelleme: 24.01.2020 22:20

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 64. dakikada penaltıdan Stephane Sessegnon ile geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak puanını 21 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

GAZİANTEP'İN 2 GOLÜ VAR İLE İPTAL

Gaziantep'te Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

87. dakikada bir kez daha Muhammet Demir ağları buldu, hakem Mete Kalkavan orta noktayı gösterdi ancak yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu belirtilerek gol nizami sayılmadı.