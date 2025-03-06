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Spor

2 gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de kritik pozisyonlar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı konuk ettiği maçta VAR kararları gündem oldu. İskoç ekibinin peş peşe bulduğu iki gol, ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Mart 2025 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
2 gol VAR'dan döndü! Kadıköy'de kritik pozisyonlar
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'ı konuk etti. Mücadelede Rangers'ın 51. dakikada ve 57. dakikada bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İskoç ekibinde Dessers, ceza sahası içerisinde İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...

BİR GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

Rangers, maçın 57. dakikasında bir kez daha Dessers ile gol buldu. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

(Fotoğraflar: TRT 1)

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