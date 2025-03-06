UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'ı konuk etti. Mücadelede Rangers'ın 51. dakikada ve 57. dakikada bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İskoç ekibinde Dessers, ceza sahası içerisinde İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...

BİR GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

Rangers, maçın 57. dakikasında bir kez daha Dessers ile gol buldu. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

(Fotoğraflar: TRT 1)