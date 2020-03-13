2 iyi,1 kötü haber

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Spor

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Fenerbahçe'de Konyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Nabil Dirar yer almazken, sakatlığı geçen Falette ve Rodrigues kadroya dahil edildi.

13 Mart 2020 Cuma 18:29 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:30
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda sakatlıkları geçen Garry Rodrigues ile Simon Falette yer alırken, Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar ve Max Kruse sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Fenerbahçe'de hafta arasında ameliyat olan Altay Bayındır ile birlikte Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz'in ise cezası bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca altyapıdan Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Osman Ertuğrul Çetin de kadroda.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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