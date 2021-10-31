2 kırmızı 3 gol! Fatih Karagümrük 90+3'te yıkıldı

31 Ekim 2021 Pazar 15:32 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 15:49

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük'ü konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.

Karagümrük'te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor'da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor'un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9'ncu dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza alanı ön çizgisi önünde kaptırdığı topta Gavranoviç'in şutu kaleci Viviano'da kaldı.

23'ncü dakikada Kayserispor, ceza alanından çıkmak isterken Emre Mor'un Carole'den kaptığı topu Borini'ye pas attı. Borini daha müsait pozisyondaki Bertolacci'ye pasını verdi. Bertollacci'nın yakın mesafeden vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

25'nci dakikada Yukatel Kayserispor atağında Emrah Başsan'ın sağ kanttan çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kurtardı.

26'ncı dakikada sağ kanattan başlayan Fatih Karagümrük atağında Borinin pasında düzgün vuruş yapan Pesic'in şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

29'ncu dakikada kaleci Viviano'nun ceza alanı ön çizgisinde kullandığı faul atışını Kayserispor defans arkasına attı. Topla buluşan Borinin'nin şutunu kaleci Lung kurtardı.

45+1'de Gavranoviç'in ceza alanı içinde çektiği şut kaleci Viviano 'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0 üstlüğü ile sona erdi.

53'ncü dakika kendi yarı alanından çıkmak isteyen Fatih Karagümrük'te Burak kendisine atılan pasa ağır kalınca top Mama Thiam'da kaldı. Thaim'ın şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.

54'ncü dakika Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kolovetsios'un kafa vuruşunu kaleci Viviano kurtardı.

55'nci dakikada Emrah Başsan'ın pasında Thiam'la Luckassen pozisyonunda hakem oyuna devam etti. VAR'ın uyarısı ile maçın hakemi Burak Şeker oyunu durdurdu ve pozisyonu VAR'da izledi. 3 dakika duran oyunda bariz gol şansı nedeni ile topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Luckassen kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Oyun frikik vuruşu ile devam etti. Emrah Başsan'ın kullandığı frikik vuruşu yan ağlarda kaldı.

73'ncü dakika Kayserispor pozisyonunda sol kanattan oyuna ikinci yarı giren Cardoso'nun ortasında Onur Bulut kafa pası ile topu ceza alanı içeri çevirdi. Ceza alanı içinde Gavronoviç'in yakın mesafeden vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

80'nci dakikada Kayserispor atağında Thiam'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Viviano ayakları ile kurtardı.

88'nci dakika Fatih Karagümrük atağında Karamoh Onur Bulut tarafından düşürüldü. Maçın hakemi sarı kart gösterdi. Onur Bulut ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

89'ncu dakika Biglia'nın ceza alanı ön çizgisinden vurduğu frikik atışını kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

90+3'de Cardosu'nun sol kanattan kullandığı faul atışında Thiam'ın ceza alanından yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yukatel Kayserispor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puan alan takım oldu.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole (Dk. 71 Cardoso), İbrahim Akdağ (Dk. 61 İlhan Parlak), Kemen, Emrah Başsan (Dk. 85 Gökhan Sazdağı), Gavranoviç, Mame Thiam, Onur Bulut, Campanharo (Dk. 85 Mane)

VAVACARS FATİH KARAMGÜMRÜK: Viviano, Biglia, Emre Mor (Dk. 65 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 78 Aksel), Borini, Luckassen, Pesic (Dk. 78 Karamoh), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 90 Ahmed Musa), Bertolacci (Dk. 78 Kerim Frei)

GOLLER: Dk. 73 Gavranoviç Dk. 90+3 Thiam (Yukatel Kayserispor) - Dk:23 Bertolacci (Vavacars Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Luckassen (Vavacars Fatih Karagümrük) - Dk. 88 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kemen (Yukatel Kayserispor) - Biglia, Viviano, Borini (Vavacars Fatih Karagümrük)