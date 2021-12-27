2. Lig'in ilk yarı liderleri Pendikspor ve Sakaryaspor

AA 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:36

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor'un dışında, Beyaz Grup'ta 18, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele etti.

Normal sezonu gruplarında ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği ligde, birincileri takip eden dörder ekip ise 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off etabında mücadele etmeye hak kazacak. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, play-off finalde karşılaşacak.

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor dışında son 3 sıradaki takımlar, Kırmızı Grup'ta da sezonu son 4'te bitirecek ekipler küme düşecek.

İlk yarının dünkü müsabakalarla tamamlandığı ligde ikinci devre 15-16 Ocak 2022 tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve 30 Nisan Cumartesi günkü müsabakalarla tamamlanacak. Normal sezonun ardından play-off maçlarının tarihi belirlenecek.

BEYAZ GRUP

Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 39 puanla tamamlayan Pendikspor, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in 11 puan önünde yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler'in yanı sıra 27'şer puanlı Bucaspor 1928 ile Nazilli Belediyespor ve 25 puana sahip Isparta 32 Spor play-off hattında bulunuyor.

Grupta Eskişehirspor, Teco Karacabey Belediyespor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor ise ilk devreyi düşme hattında tamamladı.

KIRMIZI GRUP

Sakaryaspor'un 45 puanla zirvede yer aldığı Kırmızı Grup'ta, 40 puana sahip 1461 Trabzon, 37 puanlı Afjet Afyonspor ile 36 puanı bulunan An Zentrum Bayburt Özel İdarespor lideri takip eden takımlar oldu. 34'er puana sahip Sivas Belediyespor ile Çorum FK bu ekipleri izliyor.

Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor, Ergene Velimeşespor ile Sarıyer ilk devre itibarıyla düşme hattında yer aldı.