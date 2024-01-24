Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesine de takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz günlerde 'ret' cevabı aldığı Matheus Saldanha için yeniden harekete geçti.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Sambacı'nın kulübü Partizan'la tekrardan temas kuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapacak. Brezilyalı golcü için daha önce Sırp ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli öneren sarı-lacivertliler, bu teklifini güncelleyecek.

AY SONUNA KADAR NOKTALAMAYI PLANLIYOR

Torino ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, bu transferi ay sonuna kadar noktalamayı planlıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Sebastian Szymanski'de olduğu gibi Saldanha da geleceğe yatırım olarak görülüyor.

8 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKILACAK

Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'ya kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Partizan formasıyla 18'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıkan 24 yaşındaki Saldanha, 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.