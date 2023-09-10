Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrasında yıldız atağı başlatan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi listesini kaçırsa da ligde değerlendirebileceği isimlerin peşine düştü.

JOTA SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de idareciler bu doğrultuda 2 isim üzerine yoğunlaşmış durumda... Kadrosunu; Benzema, Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Al Ittihad, İskoç ekibi Celtic'ten 29 milyon Euro'ya Jota'yı da almıştı.

KONTENJANA TAKILDI

Ancak Real Betis'ten stoper Luis Felipe'nin takıma transfer olmasıyla yabancı kontenjanına takılan ve gönderilmesine karar verilen Protekizli yıldız kanat Jota, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

TEMASLAR BAŞLADI

24 yaşındaki futbolcu için Arap kulübüyle menajerler aracılığıyla temaslara başlayan Sarı lacivertliler, bu transferi yakın zaman içinde finalize etmeyi hedefliyor.

PASALIC'TE LIVAKOVIC FAKTÖRÜ

Fenerbahçe, orta saha transferinde İtalya Seri A ekibi Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic üzerine yoğunlaştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yoğun bir temas trafiğinde bulunan Kanarya, bu transferde son olarak Dominik Livakovic'i devreye sokmuştu.

BU HAFTA KRİTİK

İlk etapta kariyerine Türkiye'de devam etmeye soğuk bakan deneyimli oyuncuyu Livakovic üzerinden ikna etmeyi planlayan Fenerbahçe, başarılı isimden onay gelmesi sonrasında hızlı bir şekilde Atalanta'yla Transfer görüşmelerine başlayacak. Sarı lacivertliler, bu transfer konusunda yeni haftada önemli gelişmeler yaşamayı planlıyor.