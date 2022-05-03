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Spor

20 milyon Euro! Kerem Aktürkoğlu Avrupa yolcusu

Galatasaray'da yönetimin idari ibrasızlığı öncesinde Başkan Burak Elmas'ın sportif danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Fransız kulüpleriyle uzun süredir pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı.

Fanatik3 Mayıs 2022 Salı 13:27 - Güncelleme:
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Uzun yıllar Monaco'da çalışan Campos'un Avrupa piyasasında Kerem gibi bir yeteneğin en az 20 milyon Euro'ya satılabileceğini, kendisinin bu yönde temaslarda bulunmak üzere Elmas'tan yetki aldığı öğrenildi. Ancak kulübün seçim sürecine girmesiyle, temasların azaldığı ve Campos'un da beklemeye geçtiği bildirildi. Kerem'le Fransız kulüplerinin yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid de ilgileniyor. Fakat şu ana kadar kulübe resmi bir teklif ulaşmadığı ifade ediliyor.

ŞARTLARI KABUL EDİLİRSE...

Fanatik'in haberine göre; Ayrıca Elmas yönetimi, kararı yeni seçilecek başkana bırakmak için görüşme taleplerini ileri bir tarihe erteliyor. 23 yaşındaki futbolcu da bir an önce Avrupa'ya bir transfer gerçekleştirmenin hazırlıkları içinde. Campos'un, yeni seçilecek yönetimle de temasa geçeceği ve şartlarının kabul edilmesi durumunda Kerem'i benzer rakamlar karşılığında Fransa'ya götürmeyi teklif edeceği belirtiliyor.

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