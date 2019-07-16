'20 milyon euroya olur'

YUSUF Yazıcı’ya talip olan ve resmi teklifi Trabzonspor Kulübü’ne ileten Lille’in önerdiği rakam yetersiz bulundu. Fransızlar, genç oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, bir sonraki satışından da yüzde 10 pay vereceklerini bildirdi. Yusuf Yazıcı’nın kendisiyle yaptığı görüşmede “İzin verirseniz gitmek istiyorum” demesi üzerine bu transfer için yeşil ışık yakan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yapılan teklifi yetersiz bulduğu ifade edildi. Yönetimde teklif sonrası durum değerlendirmesi yapılırken, Ağaoğlu, Lille’e cevap olarak, “15 milyon euro Yusuf gibi genç bir yıldız için çok az. 20 milyon eurodan aşağıya bu transfere izin veremeyiz” cevabını iletti. Lille Kulübü bu cevap üzerine henüz geri dönüş yapmadı.