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Spor

20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda iki madalya daha!

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde 2 bronz madalya kazandı. Ahmet Yağan ve Hakan Büyükçıngıl, üçüncülük mücadelelerini kazanarak kürsüye çıktılar.

AA8 Eylül 2024 Pazar 22:42 - Güncelleme:
20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda iki madalya daha!
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Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde 2 bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen organizasyon, serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Ahmet Yağan, 61 kilo üçüncülük mücadelesinde Japon Ryogo Asano'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Hakan Büyükçıngıl da 125 kilo bronz madalya maçında Hint Singh Jaspooran'ı 3-2 yenerek kürsüye çıktı.

20 Yaş Altı Serbest Stil Milli Takımı, şampiyonayı 2 bronz madalyayla tamamladı.

  • Dünya Güreş Şampiyonası
  • Genç Milli Sporcular
  • Bronz Madalya

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