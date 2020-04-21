20 yaşında ölen Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirsporlu Kaan Öztürk neden öldü?

21 Nisan 2020 Salı 13:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:20

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk neden öldü? 20 yaşında ölen Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün kim olduğu ve ölüm nedeni merak ediliyor. Acı haberi Eskişehirspor Kulüp doktoru verdi. Yapılan açıklamada 'Çok üzgünüm. Kulübümüz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun..' ifadelerine yer verildi. 20 yaşında ölen Eskişehirsporlu Kaan Öztürk kimdir? İşte Eskişehirsporlu Kaan Öztürk'ün biyografisi.

1 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu Kaan Öztürk, hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre orta saha merkez pozisyonunda oynayan genç futbolcunun ölüm sebebi, 20 Nisan gecesi Kütahya yolunda geçirdiği trafik kazası olarak açıklandı. Ölüm haberi kulüp doktoru tarafından verilirken Kaan Öztürk'ün ailesine baş sağlığı dilekleri iletildi.

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Kaan, futbola 11 yaşında başladı. Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Kaan, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyordu. Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıktı ve rakip filelere 18 gol bıraktı. Merkez orta saha olarak görev yapan ve Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösteriliyordu.

ÖLÜM HABERİNİ KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada 'Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun..' denildi.