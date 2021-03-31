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  • 20 yıllık seriyi bozdu! Eljif Elmas Almanya'yı yıktı, tarihe geçti
Spor

20 yıllık seriyi bozdu! Eljif Elmas Almanya'yı yıktı, tarihe geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya, deplasmanda Almanya'yı 2-1 mağlup etti. 1-1 eşitlikle giden maçın 85. dakikasında eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın golüyle Makedonya 3 puanı almayı başardı.

31 Mart 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:55
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya ile Makedonya karşı karşıya geldi.

Schauinsland-Reisen-Arena'da oynanan maçı Makedonya 2-1 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Pandev'in golüyle öne geçen Makedonya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda golü arayan Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltısı ile skoru eşitledi. 85. dakikaya gelindiğinde ise eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın golüyle Makedonya 3 puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Almanya gruptaki ilk yenilgisini alarak 6 puanda kalırken Makedonya ise 6 puana yükseldi.

Öte yandan Joachim Löw yönetimindeki Almanya, böylece 2001 yılında sonra ilk kez Dünya Kupası elemelerinde maç kaybetmiş oldu.

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