31 Mart 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:55

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya ile Makedonya karşı karşıya geldi.

Schauinsland-Reisen-Arena'da oynanan maçı Makedonya 2-1 kazanarak büyük sürprizi gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Pandev'in golüyle öne geçen Makedonya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda golü arayan Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltısı ile skoru eşitledi. 85. dakikaya gelindiğinde ise eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın golüyle Makedonya 3 puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Almanya gruptaki ilk yenilgisini alarak 6 puanda kalırken Makedonya ise 6 puana yükseldi.

Öte yandan Joachim Löw yönetimindeki Almanya, böylece 2001 yılında sonra ilk kez Dünya Kupası elemelerinde maç kaybetmiş oldu.