200 bin Euro zam aldı, kaldı

Sarı-Kırmızılı yönetim, Faslı 10 numaranın transferi için 7 milyon euroya Suudi Arabistan kulübü ile el sıkıştı. Al İttihad, Belhanda’yı da yıllık 5 milyon euroya ikna etti. Ancak Fatih Terim, “Şu an kritik bir şampiyonluk yarışındayız. Belhanda önemli bir oyuncu. Rodrigues gitti, Belhanda da giderse güç kaybı yaşarız” diyerek transfere karşı çıktı. Aslan’da 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda, ücretine 200 bin euro daha zam yapılınca Al İttihad’a gitmedi.