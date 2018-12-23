Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2002 doğumlu Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu

Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar tarihi bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girdi. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.

MUSTAFA KAPI: "GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Karşılaşma sonrasında görüşlerini aktaran Mustafa, "Abilerim çok iyi mücadele etti, hakkıyla kazandık. İnşallah böyle devam eder, şampiyon oluruz. Oyuna girdiğimde çok mutlu oldum, tarif edilemez bir duygu. İnşallah çalışıp daha iyi olacağım. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, çok çalışarak güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA