2002 doğumlu Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar tarihi bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın son dakikasında, 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girdi. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, kariyerinin ilk Süper Lig maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet üçlüsünü çektirdi.

MUSTAFA KAPI: "GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Karşılaşma sonrasında görüşlerini aktaran Mustafa, "Abilerim çok iyi mücadele etti, hakkıyla kazandık. İnşallah böyle devam eder, şampiyon oluruz. Oyuna girdiğimde çok mutlu oldum, tarif edilemez bir duygu. İnşallah çalışıp daha iyi olacağım. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, çok çalışarak güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.