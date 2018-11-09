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2018-2019 Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta oynanacak

2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı.

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

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