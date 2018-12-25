Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2018’de zirveden inmedi

Turkcell’in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atletizmden engelli sporlarına TURKSPORU’nun yıldızları büyük başarılar a imza attı. KURULDUĞU ilk günden beri Türkiye’de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell’in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu. 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell’in omuz omuza yürüdüğü milli sporcular atletizmde Ramil Guliyev ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

TURKSPORU, Ampute Milli Takımı’nın Dünya ikinciliği ile de zirveye yerleşti. Yasmani Copello 400 m. engellide Avrupa ikincisi oldu. Yasemin Can kadınlar 5 bin m’de, Jak Ali Harvey de 100 m’de bronz madalya aldı. Çin’deki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 3 final 2 de yarı final yüzüldü. 50 m. kurbağalamada Emre Sakçı 5.’liği elde etti. Engelli yüzücü Sümeyye Boyacı 50 m. kelebekte Avrupa birinciliğine imza attı. Beytullah Eroğlu ise Avrupa 3.’sü olmayı başardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA