2018’de zirveden inmedi

Atletizmden engelli sporlarına TURKSPORU’nun yıldızları büyük başarılar a imza attı. KURULDUĞU ilk günden beri Türkiye’de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell’in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu. 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell’in omuz omuza yürüdüğü milli sporcular atletizmde Ramil Guliyev ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

TURKSPORU, Ampute Milli Takımı’nın Dünya ikinciliği ile de zirveye yerleşti. Yasmani Copello 400 m. engellide Avrupa ikincisi oldu. Yasemin Can kadınlar 5 bin m’de, Jak Ali Harvey de 100 m’de bronz madalya aldı. Çin’deki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 3 final 2 de yarı final yüzüldü. 50 m. kurbağalamada Emre Sakçı 5.’liği elde etti. Engelli yüzücü Sümeyye Boyacı 50 m. kelebekte Avrupa birinciliğine imza attı. Beytullah Eroğlu ise Avrupa 3.’sü olmayı başardı.