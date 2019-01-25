14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2738
  • 6,0172
  • 220.255
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

2019 Asya Kupası'nda Katar son 4'te

2019 Asya Kupası çeyrek final maçında Güney Kore'yi 1-0 mağlup eden Katar, yarı finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
 
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
 
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.
 
Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak. (AA)

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hatay'da patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hatay'da patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İspanya'dan AB'ye Venezuela için "Juan Guaido" önerisi

İspanya'dan AB'ye Venezuela için 'Juan Guaido' önerisi

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

TSK bomba yağdırdı: Hepsi öldürüldü

TSK bomba yağdırdı: Hepsi öldürüldü

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Açık denizler için güç birliği yaptılar
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA