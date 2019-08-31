2019 FIBA Dünya Kupası'nın ilk maçında Sırbistan, Angola'yı farklı geçti

Sırbistan forması giyen Bogdan Bogdanovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 3 asist ve 2 saylık performans sergiledi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Scott Paul Beker (Avustralya)

Angola: Domingos 6, Antonio 6, Moore 6, Morais 15, Moreira 8, Goncalves, Joaquim 6, Mbunga, Paulo 10, Cipriano, Conceicao, Mingas 2

Sırbistan: Jokic 14, Simonovic 5, Bircevic 7, Bogdanovic 24, Jovic 5, Lucic 7, Guduric 9, Micic 8, Raduljica, Marjanovic 12, Milutinov 14

1. Periyot: 20-29

Devre: 32-50

3. Periyot: 47-78