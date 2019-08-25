2019’un en verimli futbolcusu Ljajic

Ocak ayından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Sırp yıldız, son Göztepe karşılaşmasını da boş geçmeyip takımının 3. golünü filelere yolladı, Caner’in golünün de asistini yaptı. Ljajic 2019’da 8 gol atarken, 8 de asist yaptı ve böylece 16 gole doğrudan katkı sağladı. Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takımda toplam 10 gol atarken, Sırp starın fileleri havalandırdığı 9 maçı da Beşiktaş galibiyetle tamamladı.