2019’un en verimli futbolcusu Ljajic
KARTAL’DA 2019 yılında skora en fazla katkı sağlayan isim Adem Ljajic oldu.
- Star Spor
Ocak ayından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Sırp yıldız, son Göztepe karşılaşmasını da boş geçmeyip takımının 3. golünü filelere yolladı, Caner’in golünün de asistini yaptı. Ljajic 2019’da 8 gol atarken, 8 de asist yaptı ve böylece 16 gole doğrudan katkı sağladı. Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takımda toplam 10 gol atarken, Sırp starın fileleri havalandırdığı 9 maçı da Beşiktaş galibiyetle tamamladı.
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