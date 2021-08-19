İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5274
  • EURO
    9,9941
  • ALTIN
    488.422
  • BIST100
    1439.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 2020-21 sezonunun en iyileri aday listesi UEFA tarafından belirlendi
Spor

2020-21 sezonunun en iyileri aday listesi UEFA tarafından belirlendi

UEFA, İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:55
ABONE OL

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.

Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.

Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.