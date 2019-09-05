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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Sırbistan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Sırbistan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.     

Saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.     

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. 

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