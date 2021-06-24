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Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'na Andy Murray de katılacak

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 18:37 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:37
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Büyük Britanya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo 2020'de tek erkeklerde Andy Murray ile Dan Evans'ın ülkeyi temsil edeceği belirtildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda Andy Murray, çift erkekler kategorisinde ise Joe Salisbury ile takım arkadaşı olacak.

Olimpiyatlarda 2012 ve 2016'da tek erkeklerde şampiyonluk yaşayan ve o dönemde dünya sıralamasında 1 numaraya kadar yükselen 34 yaşındaki Murray, 2017'de kalça ve kasık bölgesinden yaşadığı ciddi sakatlığının ardından birçok kez ameliyat edilmesine rağmen eski form grafiğine bir daha ulaşamamıştı.

Kariyerinde tek erkeklerde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 119'uncusu Murray, Wimbledon'da 2013 ve 2016'da, ABD Açık'ta ise 2012'de kupaya uzanmıştı.

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