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Spor

2020 yılının tenis oyuncusu ödülü ABD'li Sofia Kenin'in oldu

ABD'li Sofia Kenin, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından verilen yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

AA08 Aralık 2020 Salı 21:27 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:27
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WTA'dan yapılan açıklamaya göre, 1977'den bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi, Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan, Fransa Açık'ta (Roland Garros) ise final oynayan Kenin oldu. 22 yaşındaki tenisçi, kadınlar dünya klasmanını da kariyerinin en iyi derecesi olan 4. sırada tamamladı.

WTA düzeyindeki ilk kupasına Roland Garros'da ulaşan ve grand slam şampiyonluğu kazanan ilk Polonyalı tenisçi olarak tarihe geçen Iga Swiatek ise yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu seçildi.

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