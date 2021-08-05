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Spor

2021 Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de düzenlenecek.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 14:24 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:24
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu yıl 14-19 Aralık'ta düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991'den bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından özel davetiyeyle (wild card) çağrılacak kulüpler arasında gerçekleştirilecek organizasyonun düzenleneceği şehir ise gelecek günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak.

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