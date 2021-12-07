2021 yılının en iyi kadın tenis oyuncusu Barty oldu

AA 7 Aralık 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 20:56

Kadınlar Tenis Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamaya göre uluslararası spor medyası üyelerinin verdiği oyların yardımıyla, teniste beş kategoride en iyi isimler belirlendi.

Bu yıl Wimbledon'da kariyerinin ikinci grand slam zaferine ulaşmasının yanı sıra 5 WTA turnuvasından zaferle ayrılan dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, ikinci kez en iyi kadın tenisçi unvanının sahibi oldu.

Bu yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılan Çek tenisçiler Barbora Krejcikova ile Katerina Siniakova ise en iyi çiftler kategorisinde 2018 yılının ardından ikinci kez zirveye çıktı.

Fransa Açık'ta çiftlerin yanı sıra teklerde de kupaya uzanan 25 yaşındaki Krejcikova, kendini en çok geliştiren kadın tenisçi ödülüne de layık görüldü.

Yılın en iyi çıkış yapan kadın tenisçisi ödülünü ise Emma Raducanu aldı. 2021 ABD Açık'tan zaferle ayrılan 19 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçi, dünya sıralamasının 343. basamağından başladığı yılı 19. olarak tamamladı.

Yılın en iyi geri dönüşüne imza atan kadın tenisçi ödülünü ise İspanyol Carla Suarez Navarro kazandı. 2020 yılında kariyerini sonlandırmayı planlarken lenf kanserine yakalanan 33 yaşındaki tenisçi, hastalığa karşı verdiği savaşı kazandı ve bu yıl, Wimbledon, Fransa Açık ve Billie Jean King Kupası'na katılarak tenise dönüş yaptı.