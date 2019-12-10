‘2021’de Fenerbahçe’ye hazırım’

FENERBAHÇE’NİN efsane futbolcularından Alex de Souza’dan geri dönüş sinyali. PRP tedavisi için geldiği İstanbul’da bir sağlık kliniğinde açıklamalarda bulunan Brezilyalı efsane isim,şu anda devam ettiği teknik direktörlük kursunda 2021 yılında belge alacağını belirterek, bu tarihten sonra Sarı-Lacivertli kulüpte görev alabileceğinin vurguladı.

BENİM İÇİN GURUR OLUR

Alex şöyle konuştu: “Teknik direktör olmaya artık çok sıcağım. Ancak ‘Fenerbahçe’ye ne zaman dönüyorsun?’ diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam ben gelmeye hazırım. Fenerbahçe’nin bir başkanı ve yönetimi var. Bunun için bir süreç var. Benim istememle olmaz, Fenerbahçe’den bu takdir sunulursa benim için gurur olur...”

FALCAO’NUN KARİYERİ BELLİ

“Türkiye’ye dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile temasım olmayacak. Başkanımız Ali Koç ile fırsat bulduğumuzda konuşuyoruz. Transfer konusunda bazen fikir veriyorum. Falcao’yu kişisel olarak tanımıyorum. Saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum. Fener’e gelenin Alex ile, G.Saray’a gelenin ise Hagi ile karşılaştırılması yanlış.”