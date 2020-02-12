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Spor

2021'de öyle iki yıldızı yan yana oynatacak ki...

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina'nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Sabah12.02.2020  10:19 - Güncelleme: 12.02.2020  10:19

Sezon sonunda Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray, yerine Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacak.

Seri'den 3 yaş genç olan 1994 doğumlu Mert Hakan, Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde G.Saray'ın yolunu tutacak.

Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon Euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek.

Oyak Renault altyapısından yetişen ve Altınordu, Tire, Menemen Belediyespor gibi takımların formasını giyen Mert Hakan Yandaş, 2017 yazında Sivasspor'a transfer oldu. 25 yaşındaki ofansif orta saha, bu sezon oynadığı 24 resmi maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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