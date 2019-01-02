2022 Dünya Kupası'nda 48 takım olacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce 2026 Dünya Kupası için tasarladıkları 48 takım kontenjanının 2022 Dünya Kupası'yla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı. Infantino ayrıca 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlara, Katar'ın Körfez'deki komşularının ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi.
Reuters'ın aktardığına göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce 2026 Dünya Kupası için tasarladıkları 48 takım kontenjanının 2022 Dünya Kupası'yla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı.
Infantino, 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlara, Katar'ın Körfez'deki komşularının ev sahipliği yapabileceğini söyledi.
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