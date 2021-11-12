2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları belli oldu

AA 12 Kasım 2021 Cuma 07:42 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 07:42

Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0

Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Slovakya-Slovenya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Almanya-Liechtenstein: 9-0

Romanya-İzlanda: 0-0