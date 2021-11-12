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Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maç oynandı. Tüm maçların sonuçları belli oldu.

AA12 Kasım 2021 Cuma 07:42 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 07:42
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Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Grup A:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0

Grup B:

Gürcistan-İsveç: 2-0

Yunanistan-İspanya: 0-1

Grup H:

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Slovakya-Slovenya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Grup J:

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Almanya-Liechtenstein: 9-0

Romanya-İzlanda: 0-0

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