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Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı oynanan 14 maçla sona erdi.

AA10 Ekim 2021 Pazar 00:46 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 00:46
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı.

B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan: 0-2

İsveç-Kosova: 3-0

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 3-1

İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu:

İskoçya-İsrail: 3-2

Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-5

Macaristan-Arnavutluk: 0-1

Polonya-San Marino: 5-0

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