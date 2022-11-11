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Spor

2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın kadrosu açıklandı

Sırbistan Milli Takımı'nın, 2022 Katar Dünya Kupası turnuva kadrosu açıklandı.

11 Kasım 2022 Cuma 17:14 - Güncelleme:
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın kadrosu açıklandı
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2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın, kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Dragan Stojkovic'in tercihleri şu isimlerden oluşuyor;

Kleciler: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic

Savunma: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Strhinja Erakovic, Stefan Mitrovic, Milos Veljkovic, Flip Mladenovic, Srdjan Babic.

Orta Saha: Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilic, Nemenja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Darko Lazovic, Marko Grujic, Andrja Zivkovic, Uros Racic

Hücum: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic.

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