2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Sırbistan'ın, kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Dragan Stojkovic'in tercihleri şu isimlerden oluşuyor;
Kleciler: Vanja Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic, Marko Dmitrovic
Savunma: Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic, Strhinja Erakovic, Stefan Mitrovic, Milos Veljkovic, Flip Mladenovic, Srdjan Babic.
Orta Saha: Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Ilic, Nemenja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic, Darko Lazovic, Marko Grujic, Andrja Zivkovic, Uros Racic
Hücum: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic.