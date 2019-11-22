‘2022’de final istiyoruz’

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Güneş’in sözleri: “2022 Dünya Kupası’nda final oynamak istiyoruz. Küçük bir dünya kupası maketi aldık. Herkese onu veriyorum. Başkanıma da vereceğim. Yolculuk devam edecek. Bizde gönül sevdası, iyi niyet var. Onları vermeye çalışıyoruz.”

BAZEN İNSANLAR ANLAMIYOR

“Ekonomi çok anladığım bir şey değil. 51 senedir bu işin içindeyim. Bazen paracı diyenler vardı. Borcum olan varsa söylesin, ödeyeyim. Bazen insanlar beni anlamıyor bazen de 3-5 yıl sonra anlıyor. Benim dünya kupasına giden dedem yoktu. 48 yıl sonra gittik, pişman olduk. Gideriz ama şampiyon olmamız lazım diyorlar. 3 ay önce de bu takımdan bir şey olmaz diyordunuz.”

ARDA’YI BİRLİKTE YOK ETTİK

“Başkan, yönetim hoca oyuncu bu düzenin bozulmaması lazım. Antrenörün görevi, kaynakları kısıtlı olan bir yerde üretimi, parayı, değeri arttırabilmektir. 5 oyuncuya 50 milyon verdiniz şampiyon oldunuz, tamam ama giren para ne oldu kulübe. Arda Turan önemli bir oyuncu. Biz onu yok ettik. Tek başına yapamadı. Evet hataları var ama hep birlikte yaptık.”

TERİM Mİ, LUCESCU MU YAPTI DİYE ADAM ARIYORUR!

Güneş, “Bugün Fatih Terim mi yaptı, Lucescu mu yaptı diye adam arıyoruz. Hep birlikte, biz yaptık. Bırakacağımız izler bunlar olmalı. Ben başlarken bu desteği görmedim. Ben bu desteği vermeye çalışıyorum. Yabancı 1 milyon, Türk oyuncu 100 bin euro alıyor. Sonra Türk oyuncuya 400-500 bin TL verelim diyorsun. Türklük aşağılanacak bir şey mi? Bunlar karışırsa futbolda dengeleri bozarsınız. Dünya arenasında futbol olarak eksiklerimiz var. Hayatımın en başarılı döneminde elimden parayı aldılar. Ben en çok parayı şimdi kazanıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor. Oyunculara , antrenörlere vergi koyun, herkes rahatlasın. 4 büyüklerin 10.5 milyar borcu var. Oyunculara yanlış paralar verip, yanlışa itiyoruz” dedi.

YNEİ OYUNCU ÇIKARMAK İÇİN AKADEMİLER ŞART

ŞENOL Güneş, “Üretimde sıkıntımız var. Yeni oyuncular çıkarabilmek için akademi dediğimiz fabrikalar yapmak zorundayız. Tarıma, sanayiye, enerjiye, denizciliğe hepsine veriyorlar. Futbola da verin. O da bir yatırım. Cenk Tosun 20 milyon euroya, Yusuf Yazıcı 10 milyon küsüre gitti. Onlar gidince döviz geliyor. Yabancı gelince döviz gidiyor. Hani biz ekonomiyi koruyorduk. Cristiano Ronaldo’nun yanında 20 insan çalışıyor, bizim bir tane yok. Doğaçlama geliyoruz. Ben bir hizmet yapıyorum. Gelecek olanlar iyi olsun diye yapmamız lazım” dedi.

KAGAWA’YI İSTEMEDİM, ORMAN’IN HATALARI VAR

GÜNEŞ, “Son dönemde ‘Beşiktaş’ta hepsini satabilirsiniz, kalanların ödemelerini yapacaksınız’ dedim. Kagawa’yı söylediler bana, transferini hiç istemedim. Kagawa geldi 2 gol attı, öyle böyle dediler. Elimizde Ljajic var, Oğuzhan, Muhayer var. Bir de Kagawa’yı aldık. 1 tanesi oynayacak. 4 tane takım elbiseniz var ama sizin gömleğe ihtiyacınız var. Bir aksama, takımın düzenini de bozuyor. Onun için transferlere karışmıyorum, ama böyle karışıyorum. Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı” dedi.