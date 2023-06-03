2023 BMX Supercross Dünya Kupası başladı

Sabah saatlerinde antrenman turlarıyla başlayan yarışlar, vadi içerisinde hazırlanan parkurdaki sıralama turlarının ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler" ve "23 yaş altı kadınlar" kategorileriyle başladı.

YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Sağanak nedeniyle bazı sporcuların ıslak zeminde zorlandığı, zaman zaman da düşerek mücadeleyi bırakmak zorunda kaldığı yarışlar, görevlilerin pistte biriken suyu temizlemesinin ardından devam etti.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların sonunda "elit erkekler" kategorisinde bitiş çizgisini Fransız Romain Mahieu birinci sırada geçti. Kolombiyalı Diego Arboleda ikinci, Fransız Joris Daudet üçüncü oldu.

"Elit kadınlar" kategorisinde ise Britanyalı Bethany Shriever birinci, İsviçreli Zoe Claessens ikinci, ABD'li sporcu Alisa Willoughby üçüncü sırayı aldı.

"23 yaş altı erkekler" de Yeni Zelendalı Rico Bearman'ın birinci tamamladığı yarışı, Çek Marek Neuzil ikinci, İsviçreli Filib Steiner üçüncü bitirdi.

"23 yaş altı kadınlar" kategorisinde de Fransız sporculardan Tessa Martinez birinci, Zoe Hapka ikinci, Hollandalı Michelle Wissing üçüncü sırada tamamladı.

10 KİŞİYE HEDİYE VERİLDİ

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği programın sonunda izleyicilerden 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.