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Spor

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk gününde gruplarda ilk maçlar tamamlandı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 09:35 - Güncelleme:
2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
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Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenildi.

Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67 mağlup etti.

Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Macaristan birinci, Sırbistan ikinci, Türkiye üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu gruplara göre şöyle:

A GRUBU SONUÇLAR:

Karadağ-Yunanistan: 74-69

Letonya-İspanya: 67-63

Puan durumu:

1 Karadağ1/02
2 Letonya1/02
3 İspanya0/11
4 Yunanistan0/11

B GRUBU:

İtalya-Çekya: 58-61

Belçika-İsrail: 108-59

Puan Durumu:

1 Belçika1/02
2 Çek Cumhuriyeti1/02
3 İtalya0/11
4 İsrail0/11

C GRUBU:

Büyük Britanya-Slovenya: 76-71

Almanya-Fransa: 50-58

Puan durumu:

1 Fransa1/02
2 Büyük Britanya1/02
3 Slovenya0/11
4 Almanya0/11

D GRUBU:

Slovakya-Macaristan: 67-89

Türkiye-Sırbistan: 63-71

Puan durumu:

1 Macaristan1/02
2 Sırbistan1/02
3 Türkiye0/11
4 Slovakya0/11

  • 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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