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Spor

2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları oynandı

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşılaştı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
2023 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları oynandı
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2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, yarı finale yükseldi.

Almanya, Letonya'yı 81-79 yenerek yarı finale yükselirken Kanada da Slovenya'yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Dün oynanan diğer çeyrek final müsabakalarında ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırmış, Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip olmuştu.

Bu sonuçların ardından yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.

Yarı final maçları, 8 Eylül Cuma günü yapılacak.

  • çeyrek final
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  • 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası

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