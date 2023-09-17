2023 Extreme Kupası'nın Kahramankazan etabı tamamlandı

Otomobil sporlarında 2023 Extreme Kupası'nın 3. ayak etabının ikinci gün yarışları Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devam ediyor.
Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından organize edilen yarışlar, Sarayköy mevkindeki offroad pistinde gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin çeşitli illerinden 11 araç ve 22 sporcunun yer aldığı yarışlarda, otomobil pilotları zorlu pistlerde kıyasıya mücadele etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Lotus, Sador 4×4, Plus Granit, Land World Atapark ve Erkan Motorlu Araçlar katkılarıyla gerçekleşen yarışlar, bugün 18.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.