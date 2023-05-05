2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda 2.etap: Bodrum Cup

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı, bu hafta sonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 127 oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategoriyi bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

Futgolf ailesi her geçen büyürken, Bodrum Cup'ta ise eski A Milli Takım oyuncusu Aydın Yılmaz ve spor yorumcusu Evren Göz de mücadele edecek.

BODRUM CUP'A SPONSOR DESTEĞİ

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Bodrum Cup'a, ilk etapta daolduğu birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Adel Teknik, Acıbadem Sports, Otto Nuts, Akça Logistic, Bodrum Golf & Tennis Club, Lig Radyo, Duracell, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa, Revlon bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Bodrum Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), Duracell Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

FUTGOLF DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON HAZIRLIK

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve faaliyetler eşliğinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'ye (Federation for International FootGolf) 2021'de üye olan Türkiye, 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenecek 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'na da yüksek sayıda oyuncu ile katılacak. Dünyanın en iyilerinin yer alacağı Futgolf Dünya Kupası'nda, çeşitli kategorilerde 30'dan fazla Türk oyuncu mücadele edecek.

Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması, Bodrum Cup ile birlikte şampiyona öncesindeki son hazırlığını yapacak.