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Spor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı tamamlandı

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı olan ve TGF Silivri Golf sahasında düzenlenen Silivri Cup 100 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Erkekler kategorisinde mücadele eden Göksel Aksu birinciliğe ulaşarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı tamamlandı
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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 4. etabı olan ve TGF Silivri Golf sahasında düzenlenen Silivri Cup 100 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan Göksel Aksu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Makhill Taşımacılık, Otto Nuts, Renk Matbaa, Lig Radyo Carwax Ataşehir ve Braun firmalarının sponsorluk desteğinde bulunduğu Silivri Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu oyuncular oldu:

Erkek - Genel Kategori

1-Göksel Aksu

2-Evren Sürmen

3-Abdullah Arslan

4- Atakan Tamkan

5- Olcay Şahan

6- Berat Bulut

7- Furkan Nebioğlu

8- Murat İçin

9- Cem Erman

10- Cemre Civelek

Erkek Senyör (+45)

1-Murat İçin

2-Atalay Budak

3-Selçuk Bir

Erkek Senyör (+55)

1-Aydin Salur

2-Necip Pazarcı

3-Esat Recep Akkitap

Braun Hole In One Challenge

1-Furkan Nebioğlu

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge

2-Ufuk Şansal - Mertkan Aksu

Maçkolik Pairs Cup

1-Fatih Pazarcı & Ufuk Şansal

2-Melih Erten & Onur Ardiçdalı

3-Ali Vanizor & Şahin Özyardımcı

Last Day Cup

1-Levent Egel

2-Selçuk Bir

3-Muhammed Biçer

Junior Kategori: Rüzgar Aksu

  • 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası
  • Silivri Cup
  • Futgolf

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