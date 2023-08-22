2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Samsun'da başlıyor

Samsun Otomobil Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğundaki yarışlar 25-27 Ağustos tarihlerinde Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.



Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bir ayağını ilçelerinde yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

"HEYECANLI VE GURURLUYUZ"

Samsun Otomobil Spor Kulübü ile başarılı çalışmalar neticesinde ilçe olarak bu büyük organizasyonun hazırlıklarına başladıklarını belirten Edis, "PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın yedi ayağından birisine bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, kulüp olarak sporun tanıtım gücüne sonuna kadar inandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kulübümüz, şehrimizde önceki yıllarda birçok ulusal ve mahalli yarışa ev sahipliği yaptı. Türkiye Off-Road Şampiyonası kapsamında dört kez 'yılın en iyi organizasyonu' ödülüne layık görülen kulübümüz, otomobil sporlarının gelişmesi ve bölgemizin tanıtımına dair birçok projede yer aldı. Son dönemlerde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmesi ve off-road gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için büyük bir çaba ve destek veren Federasyon Başkanımız Eren Üçlertoprağı'na spor camiası olarak teşekkürü bir borç biliriz. Samsun Otomobil Spor Kulübü olarak, bölgemizde yer alan kamu kurumlarının, sponsorlarımızın ve TOSFED'in desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz."