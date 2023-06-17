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Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

C GRUBU:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4

D GRUBU:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4

H GRUBU:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

I GRUBU:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2

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