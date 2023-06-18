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Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, pazartesi oynanacak maçlarla başlayacak.

18 Haziran 2023 Pazar 13:16 - Güncelleme:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Galler'i konuk edecek.

Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Pazartesi:

B Grubu:

21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık

21.45 Fransa-Yunanistan

C Grubu:

19.00 Ukrayna-Malta

21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya

D Grubu:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Türkiye-Galler

H Grubu:

19.00 Finlandiya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan

21.45 Slovenya-Danimarka

I Grubu:

21.45 İsviçre-Romanya

21.45 İsrail-Andorra

21.45 Belarus-Kosova

20 Haziran Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 İskoçya-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Moldova-Polonya

21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk

F Grubu:

21.45 Avusturya-İsveç

21.45 Estonya-Belçika

G Grubu:

21.45 Bulgaristan-Sırbistan

21.45 Macaristan-Litvanya

J Grubu:

21.45 İzlanda-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg

21.45 Lihtenştayn-Slovakya

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